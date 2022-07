Massimo Giletti, "Alessandra Moretti... ?": intervista bomba, il caso non è chiuso

08 luglio 2022 a

Massimo Giletti lascia La7? Sì, ma solo per una sera. Il conduttore di Non è l'Arena sarà infatti ospite de La Confessione, il programma in onda sul Nove venerdì 8 luglio. Qui il giornalista risponderà alle domande del collega Peter Gomez. D'altronde da settimane Giletti è al centro della polemica. Per questo inizierà ricordando gli esordi in Rai per poi concludere con l’approdo a La7, senza mai tralasciare i numerosi aneddoti della sua vita privata.

Tra le varie domande, appunto, anche la decisione di condurre la sua trasmissione da Mosca e la scelta di intervistare la portavoce del ministro degli Esteri russo Maria Zakharova. Sulla sua vita privata non mancheranno i riferimenti all'ex Alessandra Moretti e alle sue ultime parole definite da lei come una "violenza intollerabile". L'eurodeputata, dopo che Giletti aveva raccontato di lei, ha promesso: "Lo denuncerò".

Ma Giletti non è il solo ospite di Gomez. Dopo di lui tocca a Vauro. Anche il vignettista non è esente da polemiche. Da inizio guerra Vauro ha attirato l'attenzione per le sue controverse posizioni su Russia e Ucraina. In ogni caso con lui il conduttore parlerà di satira politica ripercorrendo le molte collaborazioni del fumettista con i principali quotidiani e settimanali nazionali.

