Striscia la Notizia, Boris Johnson si dimette? Clamorosa gaffe al Tg2: cosa va in onda

Certo, Striscia la Notizia è andata in vacanza, ma è assente solo dal piccolo schermo. Infatti, il tg satirico di Canale 5, continua a punzecchiare tramite il suo sito internet. E nel mirino della banda di Antonio Ricci, ancora una volta, ci è finita la Rai, per un clamoroso sfondone.

Riavvolgere il nastro fino al 7 luglio, il giorno in cui Boris Johnson, assediato dai Tories, ha annunciato al Regno Unito le sue dimissioni da primo ministro e da leader dei conservatori. Il tutto con un discorso fortissimo e seguito in tutto il mondo, il cui succo è: "Lascio, ma non avrei voluto farlo. Ma il gregge ha deciso".

E che è successo in Rai? Presto detto: il Tg2 ha bucato il discorso nell'edizione delle 13 di giovedì 7 luglio, quando ci sono stati grossi problemi con il collegamento da Londra esattamente nel momento in cui Boris Johnson parlava. Si legge sul sito di Striscia: "Nessun commento, quindi, da parte della corrispondente Natalia Augias che avrebbe dovuto raccontare in diretta gli umori e le parole di un evento che potrebbe segnare l'avvenire della politica europea". Parole velenosissime...

