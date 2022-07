Francesco Giorgino fuori dal Tg1: "Cari colleghi...", ecco che fine fa

12 luglio 2022 a

a

a

Giornate movimentate all’interno del Tg1, dove si vedono gli effetti di decisioni importanti presi dalla direttrice Monica Maggioni. Ieri, lunedì 11 luglio, Laura Chimenti ha condotto l’edizione delle 13.30, dopo essere stata retrocessa da quella delle 20 per aver rifiutato di occuparsi della rassegna stampa alle 6.30 del mattino. Stessa proposta era stata fatta a Francesco Giorgino: anche lui aveva detto no e adesso è diventato ufficiale l’addio al Tg1.

Come è stata punita Laura Chimenti, clamoroso al Tg1: in onda così | Video

Un addio consumatosi dopo circa 30 anni: lo storico conduttore del Tg1 era già stato rimosso dall’edizione serale, ora è arrivata la comunicazione del Cdr della Rai che lo riguarda. “Cari colleghe e cari colleghi - si legge - la direttrice Maggioni ci ha comunicato che dal 14 luglio il vicedirettore Francesco Giorgino andrà alla Direzione editoriale per l’offerta formativa. Al collega, che lascia la nostra testata dopo circa 30 anni, gli auguri sinceri di buon lavoro da tutta la redazione e in bocca al lupo per questa nuova esperienza professionale”.

"Solo Laura Chimenti". Tg1, cala la mannaia della Maggioni: ecco la scelta

Uno spostamento che era nell’aria, dopo che Giorgino si era opposto alla richiesta della Maggioni di fare il turno della rassegna stampa. Lo storico conduttore del Tg1 avrebbe anche presentato dei certificati medici: ora andrà alla Direzione editoriale per l’offerta formativa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.