La7, non solo Gruber e Mentana, chi assume Urbano Cairo: il colpaccio

12 luglio 2022 a

a

a

Palinsesti confermati per Enrico Mentana e Lilli Gruber. La7 ha ufficializzato i programmi per la prossima stagione, con un'importante novità: l'arrivo di Caterina Balivo. A lei Urbano Cairo ha voluto affidare la conduzione di un game show nella fascia preserale. L'ex volto di Rai 1 sarà al timone La Balivo, a partire da metà settembre, di un nuovo quiz basato sulla parola, alla riscoperta della lingua italiana, in stile enigmistica. Questo andrà in onda prima del tg.

Il "grillo parlante" di Enrico Mentana: indiscrezioni da La7, il nuovo ruolo del teletribuno Michele Santoro

"Puntiamo molto sui di lei, è brava, con questo gioco può essere una cosa divertente che può dare al pubblico un momento di svago - ha commentato il direttore di rete -. Credo sia anche una cosa molto in linea con una tv come la nostra che è di parola. Noi siamo una televisione che ha una mission molto precisa che compie durante la giornata, poi ci sono momenti in cui prima del telegiornale può essere una buona cosa fare un momento di intrattenimento più leggero. Siamo fiduciosi, vediamo come sarà la risposta del pubblico e da lì si può sviluppare altro".

"Un onore per me". Mentana, esplode il caso no-vax a La7: "Mai nessuno nei miei tg", i colleghi che dicono?

Confermati invece altri big di La7, tra cui Massimo Giletti, Corrado Formigli e Diego Bianchi. D'altronde, ha detto in conferenza stampa Cairo, quello di La7 è un palinsesto che "funziona molto bene" e ci pone "dal 2019 come sesta rete del Paese, dalle 20.30 alle 22.30 stabilmente davanti a Rete4".

Myrta Merlino e Urbano Cairo? Attenzione alla foto: al party de La7... | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.