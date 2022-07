Mediaset, la crisi stravolge tutto: clamoroso ritorno in tv, questa sera...

Francesco Fredella 14 luglio 2022 a

Cambia tutto. Altro che vacanze. La crisi di Governo, che in queste ore ha messo tutti in allarme, ha fatto scrivere di nuovo i palinsesti estivi. I big del giornalismo, da Nicola Porro ad Enrico Mentana passando per altri conduttori, scendono in campo.

Davide Maggio, esperto di tv, racconta quello che sta accadendo. Andiamo per gradi. Partiamo da Rai3, che ha già provveduto ad allungare Agorà Estate. Non mancherà la maratona Mentana, fischio d'inizio alle 14. E poi c'è "Quarta Repubblica – Speciale Crisi di Governo", che andrà in onda sino alle 20 di stasera. Anche Mediaset, insomma, stravolge il palinsesto per coprire le evoluzioni politiche.

Si sono succeduti tanti personaggi del mondo della politica e del giornalismo: Simona Malpezzi, Andrea Ruggieri, Tommaso Cerno, Cirino Pomicino, Alfonso Celotto, Claudia Fusani Augusto Minzolini, Domenico De Masi, Pietro Senaldi, Alessandro Sallusti, Vittorio Sgarbi,Daniele Capezzone e Claudio Cerasa. Non mancano, ovviamente, i social con uno sguardo a quello che accade in tempo reale.

Salta pure Don Matteo su Rai1 ed arriva un'edizione straordinaria del Tg (stasera non andrà in onda neppure "Reazione a Catena" per lasciare spazio agli Europei di calcio femminile). Occhi puntati su Mentana che andrà diretto fino a tarda notte con la sua maratona, un must della tv e del giornalismo. Tantissimi gli ospiti che si susseguono in studio. Uno dopo l'altro. Si tratta del gioiellino di La7: il Tg di Chicco Mentana è sicuramente uno dei più amati dal pubblico televisivo.

