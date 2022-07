Marco Liorni, "è riuscito a...": l'inaspettato elogio del collega vip

16 luglio 2022 a

"Anno dopo anno, Marco a Reazione a catena ha saputo calibrare bene le dosi degli ingredienti del gioco": tanti complimenti per Liorni e il suo game show estivo, in onda ogni sera su Rai 1 al posto de L'Eredità. A farglieli è stata Platinette, che ha parlato del programma nella sua rubrica sul settimanale DiPiùTV. In particolare, ha sottolineato che nella trasmissione estiva il conduttore appare molto meno rigoroso rispetto a quando invece presenta Italia Sì, in onda ogni sabato pomeriggio da settembre a maggio.

Platinette poi ha definito Reazione a catena "un fenomeno non più solo estivo”, spiegando che ormai è diventato un classico della programmazione televisiva in generale, soprattutto grazie all'enorme consenso popolare e agli ascolti, che in media sfiorano i 2 milioni e mezzo di telespettatori e il 25% di share, ma talvolta raggiungono e superano anche i 3 milioni e mezzo fino a toccare il 30% di share nel gioco dell’intesa vincente.

"C’è un grande coinvolgimento per chi lo segue da casa - si legge ancora nella rubrica di Platinette -. Essendo ormai al quarto anno di conduzione, Marco ha fatto ancora più suo il programma”. Infine una proposta: Platinette ha chiesto ai lettori di immaginare come sarebbe una versione serale di Reazione a catena condotta sempre da Liorni ma con colleghi famosi chiamati a giocare.

