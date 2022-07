Antonella Clerici ricorda il dramma della madre: "Era bellissima... tutto all'improvviso"

Francesco Fredella 19 luglio 2022 a

La mamma è sempre la mamma. La parola più dolce che un bambino pronuncia, la persona che non ti tradirà mai. La mamma è tutto. Per questo Antonella Clerici si commuove sui social ricordando sua madre, scomparsa molti anni fa.

Era il 17 luglio del 1995. “Mamma, 17 luglio. 27 anni…”, scrive la conduttrice di Rai1. Un pensiero dolcissimo che fa il giro della Rete in poco tempo. Tantissime persone commentano e fanno domande. Sua madre è scomparsa prematuramente nel 1995 lasciando un grande vuoto. Al settimanale DiPiù spiega: “Successe tutto all’improvviso. Mamma era appena rientrata da un viaggio in Messico. Era bellissima come sempre, abbronzata, felice, piena di voglia di vivere perché aveva 55 anni, con tanti progetti all’orizzonte.” Poi uno strano dolore al seno e la febbre. Quindi gli accertamenti e la diagnosi: melanoma metastatico maligno, che non le lascia scampo. Poi la conduttrice ricorda su DiPiù gli ultimi giorni di vita della conduttrice: “La riempivo di baci e abbracci. Cercavo di farmi forza con lei, di apparire serena di vivere con gli istanti come se fossero eterni”.

Nel 1995 la Clerici aveva poco più di 30 anni, ora spiega alla figlia e a tutte le donne l’importanza della prevenzione. Sua madre non ha potuto ammirare la grande carriera televisiva di questi ultimi 27 anni, ma da Lassù sicuramente sa quanto sua figlia sia stata brava.

