Morning News, azzannata dal cinghiale in spiaggia a Genova: sconcerto su Canale 5

Claudio Brigliadori 20 luglio 2022 a

a

a

Metti Genova al tramonto, la spiaggia, l'aperitivo. E un cinghiale che ti azzanna. A Morning news, il contenitore mattutino di Canale 5 condotto da Simona Branchetti, una signora racconta il suo certo bislacco ma non più così irrituale incontro ravvicinato con il facocero affamato. La donna era seduta sulla sabbia, in mano una pizza.





"Azzannata dal cinghiale in spiaggia": guarda il video di Morning News

Tutto perfetto, evidentemente anche per l'ungulato che annusata la ghiotta preda (la pizza, non la sfortunata bagnante) ci si è avventato senza troppi riguardi per ombrelloni e sedie sdraio. «Ho fatto quello che tutti consigliano di fare - ha spiegato la protagonista, in collegamento dallo stesso luogo dell'agguato -. Sono rimasta immobile, in silenzio. Ma il cinghiale mi ha morso il braccio». Il cameraman le inquadra il braccio, incerottato per l'antirabbica. «Ho già fatto 3 di 5 vaccini», si lamenta la vittima. «In spiaggia c'era poca gente, erano le 19.45. Mi colava tutto il sangue, ho iniziato a gridare "Venitemi ad aiutare" ma si erano allontanati tutti, spaventati. Poi una signora ha chiamato l'ambulanza e sono stata medicata».

"Ferita in spiaggia". "Abbattiamoli". Simona Branchetti, caos in diretta

«Non avevo mai visto cinghiali in spiaggia, ma dopo l'incidente mi è stato detto che qui ci sono di frequente - ha concluso -. Siamo invasi, soprattutto negli ultimi mesi a causa della siccità, i cinghiali non trovano vegetazione né acqua quindi vanno in giro a cercare il cibo».

E qui s' infiamma il dibattito. C'è che fa notare al pubblico che andare in spiaggia con la pizza è incauto: «Il cinghiale è attratto dal cibo...». L'ovvia considerazione etologica scatena Roberto Poletti: «Adesso è colpa della signora perché mangiava la pizza...». Una commentatrice in studio getta altra benzina sul fuoco: «La signora ha mangiato la pizza in un orario crepuscolare... A quell'ora si palesano...». Forse si esagera, e infatti Poletti ci va giù duro: «Dite quello che volete ma per me i cinghiali vanno abbattuti».

"Un insulto agli italiani": Simona Branchetti asfalta Pregalisco, scintille su Canale 5

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.