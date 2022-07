Marco Travaglio, bufera su Carta Canta: "Cogliamo l'occasione per...". Cosa gli esce di bocca

24 luglio 2022 a

Marco Travaglio sotto accusa. Il giornalista è tornato in tv alla conduzione del programma Carta canta in onda sul Nove. Con lui Selvaggia Lucarelli. Fin qui nulla di strano se non fosse che ai telespettatori non è sfuggito il "supporto esterno" al Movimento 5 stelle. Nell'ultima puntata della trasmissione, Travaglio ha fatto una domanda inequivocabile. Da sostenitore del Movimento 5 Stelle, Travaglio ha chiesto al concorrente in gara un quesito sull'operato dell'ex ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina.

Gli indizi? Ministra e rotelle. Immediata la replica del concorrente che ha indovinato la domanda, alla quale è poi seguita la predica di Travaglio: "Potremmo cogliere l'occasione per chiarire che i banchi a rotelle furono ordinati dai dirigenti scolastici, non fu un'idea del ministro o del commissario Arcuri, come viene sempre raccontato". A diffondere il video è stato Massimo Falcioni, che nel suo tweet ha fatto notare: "Usare la scusa di un gioco (?) per la propria propaganda".

Ma Falcioni non è stato l'unico. In tanti hanno criticato la trasmissione: "Ma lo scopo primario è quello, mica il quiz", scrive qualcuno in merito alla "propaganda" citata da tutti su Twitter e altri social. Insomma, Carta canta sembra iniziare con il piede sbagliato.