Massimo Giletti cambia tutto: rivoluzione-La7, cosa accade a Non è l'Arena

La caduta del governo Draghi ha preso in contropiede i talk, ma La7 non si è tirata indietro. La rete diretta da Urbano Cairo ha deciso di rivedere i palinsesti per permettere ai telespettatori di seguire al meglio la campagna elettorale, prima, e il voto poi. Quest'ultimo arriverà il 25 settembre, poco prima dell'estate. Un periodo nel quale i giornalisti solitamente fanno le valigie e vanno in vacanza. Non è però questo il caso.

Non è infatti passata inosservata Lucia Annunziata che su Rai3 ha deciso di tornare in onda con Mezz'ora in più. E La7 non vuole essere da meno: L’Aria che tira con Myrta Merlino riprenderà lunedì 5 settembre, così come Tagadà di Tiziana Panella e Otto e mezzo di Lilli Gruber. Ritorno anche delle prime serate.

Primo tra tutti a ricominciare è Giovanni Floris. DiMartedì intratterrà gli italiani a partire da martedì 6 settembre, poi giovedì 8 sarà la volta di Piazzapulita, mentre il 9 di Propaganda Live. Domenica 11 settembre, invece, grande ritorno di Non è l’Arena. Massimo Giletti tornerà in onda anticipatamente, addirittura di diciotto giorni prima rispetto all'edizione 2021, quando la prima puntata del programma fu fissata per il 29 settembre.