Reazione a Catena-choc, diluvio di insulti ai Monelli: "Vaff***, ladri, fuori dalle palle"

A Reazione a catena, il programma di Rai 1, sono stati eliminati i Monelli. Si tratta del trio che è stato battuto dai nuovi campioni, i Taralli. Nel corso della puntata i Taralli hanno vinto allo spareggio: per questo Domenico, Martina e Federica, dopo avere portato a casa 147.922 euro, hanno dovuto lasciare il gioco condotto da Marco Liorni. La reazione del pubblico non è mancata perchè sembra che con i Monelli non ci sia stato un certo attaccamento da parte del pubblico, in altre parole: non è mai scattato il feeling.

Dopo la loro eliminazione su Twitter il pubblico ha esultato ed è stata una vera e propria tempesta di commenti. “Finalmente”, ha scritto un telespettatore. “Evviva!”, “Siiiii……a casa”, “Con tutti quei soldi immeritati”, hanno cinguettato altri. E poi: “E anche questi campioni uscenti non mi mancheranno per niente. Crudele ma giusto”, “Fanno anche la faccia dispiaciuta dopo aver vinto 140mila e passa. Ma vaffa***lo".

Purtoppo non mancano nelpure i maleducati: “Fuori dalle pal**". “Manco ai Mondiali ho esultato così”, “Soldi vinti ingiustamente, ma almeno ce li siamo levati dai maroni”, “A casa ladri”. Gli ex campioni insomma hanno infuocato la Rete.