Controcorrente, Veronica Gentili non c'è: chi la sostituisce, bionda mozzafiato

Da giovedì 11 agosto non è più Veronica Gentili a condurre Controcorrente su Rete 4. Al suo posto Alessandra Viero, nota giornalista di Quarto Grado, trasmissione che tornerà a presentare con Gianluigi Nuzzi a partire dal 9 settembre. Nel periodo di pausa estiva della Gentili, sarà lei - veneta di origine - a fare compagnia ai telespettatori in queste calde giornate dominate dalla campagna elettorale in vista del voto del 25 settembre.

"Sono felice di tuffarmi in questa avventura perché l’estate 2022 è particolarmente elettrizzante - ha spiegato la conduttrice in un'intervista a Tv Sorrisi e canzoni -. La campagna elettorale si svolgerà in questi due mesi in vista delle elezioni politiche del 25 settembre e avremo molto da fare". Quest'anno, quindi, lavorare d'estate per lei "è un privilegio. Seguire l’evoluzione politica in questo periodo con tutti i movimenti e le dinamiche che ne conseguono è pura adrenalina, soprattutto per noi giornalisti".

Parlando dell'inizio della sua carriera, ha raccontato: "Stavo seguendo un caso di cronaca nera in Veneto: quello di Iole Tassitani, figlia di un notaio, rapita e ritrovata uccisa la vigilia di Natale del 2007. Allora fui contattata dalla redazione del telegiornale di Rete 4 per fare un collegamento telefonico. Da lì è partito tutto". Poi ha spiegato il motivo della sua laurea in Legge: "I miei genitori all’epoca volevano un titolo “solido” per la prima laureata della famiglia. Ho sempre avuto ben chiaro il sogno di voler diventare giornalista".