Veronica Gentili "imperatrice", indiscrezioni dai vertici Mediaset: ecco quale programma si prende

Grandi riconferme in casa Mediaset, che sta già progettando la nuova stagione televisiva, soprattutto sul piano dell'informazione. Tutti programmi di quel genere stanno per essere riconfermati in blocco. Un po' come già successo a La7. Anche perché col Covid prima e con la guerra poi, negli italiani è cresicuta la tendenza a informarsi e approfondire, anche attraverso la tv. Non a caso, infatti, i talk stanno facendo ottimi ascolti.

Come svelato da TvBlog, insomma, non ci sarà nessuno scossone nella stagione 2022-2023. Pure i conduttori dovrebbero essere riconfermati. Tra questi Veronica Gentili, che continuerà a occupare la prima serata del mercoledì con Controcorrente. E non solo: il suo programma dovrebbe essere riconfermato anche per l’access time in onda il sabato e la domenica. Infine sarà sempre lei a prendere il timone di Stasera Italia al posto di Barbara Palombelli la prossima estate.

Per quanto riguarda le altre trasmissioni, Quarta Repubblica di Nicola Porro continuerà ad andare in onda il lunedì, Fuori dal Coro di Mario Giordano il martedì, Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio il giovedì e Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero il venerdì. A chiudere la settimana, di domenica sera ci sarà Zona Bianca con Giuseppe Brindisi. Riconfermato anche Stasera Italia.

