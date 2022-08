Grande Fratello, ricordate Serena Garitta? Ecco cosa fa e com'è adesso

12 agosto 2022 a

a

a

Che fine ha fatto Serena Garitta? L'ex vincitrice del Grande Fratello, pur essendo molto presente sui social, è letteralmente sparita dalla televisione. L'ultimo impegno sul piccolo schermo risale al 2021, quando era entrata nel cast di Ogni Mattina, il programma di Tv 8 condotto da Adriana Volpe. Poi ha avuto una breve parte nella fiction Rai "Blanca". "Ultimamente le trasmissioni sono incentrate sulla cronaca più che sull’intrattenimento. Però pare che si stia definendo un progetto che mi riguarda in ambito sportivo”, ha spiegato la Garitta al settimanale Nuovo.

Serena Garitta, fulmine a ciel sereno. "Lasciata dal marito, dicono per...". Bomba di gossip sull'ex Grande Fratello

Su un eventuale ritorno al Grande Fratello, invece, la 44enne ha ammesso: "Mi incuriosirebbe. Ma, avendolo già vinto, non so se abbia senso partecipare”. Intanto sembra andare meglio dal punto di vista sentimentale: la Garitta, infatti, si sta godendo il ritorno di fiamma con Nicolò Ancona, l’uomo dal quale sei anni fa ha avuto il figlio Renzo. I due sono stati separati per otto mesi, salvo poi dare una seconda chance al loro rapporto.

"Sapere di averla persa...": lo sfogo drammatico di Francesca Fialdini

L'ex gieffina non ha mai rivelato i motivi dell’allontanamento ma si è limitata a dire che, come in tutte le coppie, ci sono state delle incomprensioni, risolte in un secondo momento. Per ora, però, non si parla di matrimonio. Lei stessa ha spiegato di non essere interessata alle nozze. Ma non ha escluso la possibilità di allargare la famiglia con un secondo figlio.