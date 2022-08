Carta Bianca, ecco cosa svela la foto della Berlinguer con Corona

16 agosto 2022 a

Cartabianca tornerà in onda in prima serata su Rai3 a fine mese. L’appuntamento è per le 21.20 di martedì 30 agosto: ad annunciarlo è stata direttamente Bianca Berlinguer, pronta ad affrontare una nuova stagione televisiva (e anche in anticipo, alla luce delle elezioni del prossimo 25 settembre) dopo le polemiche che hanno contraddistinto la scorsa.

La conduttrice è finita nel mirino della critica soprattutto per la scelta degli ospiti sulla guerra in Ucraina scatenata dalla Russia: la Berlinguer è stata accusata di aver creato un “covo” di filo-putiniani, a partire dalla presenza fissa del professore Alessandro Orsini. Per annunciare il ritorno in onda, la padrona di casa di Cartabianca ha scelto una foto che la raffigura insieme a Mauro Corona: lo scrittore montanaro sarà ancora una volta uno dei volti di punta del talk show di Rai3.

Tra Corona e la Berlinguer c’è una sorta di rapporto di amore e odio: nel corso degli anni non sono mancati i battibecchi, come quello famoso del “gallina” pronunciato dallo scrittore all’indirizzo della conduttrice che gli era costato l’allontanamento dalla trasmissione e da Rai3 in generale. Però i due si sono sempre riappacificati, con la Berlinguer che riconosce l’importanza di Corona all’interno della trasmissione.