CartaBianca, trionfo-Berlinguer: "Mai accaduto prima", un terremoto in Rai

Non era mai successo prima. Ma Bianca Berlinguer sarebbe riuscita nell'impresa di anticipare la ripresa di Cartabianca, il suo programma su Rai 3. La giornalista, secondo quanto riporta il sito tag43.it, avrebbe infatti chiesto al collega Giorgio Zanchini, che ora conduce il talk estivo Filorosso che fa ascolti buoni, di darle spazio. Filorosso doveva restare in programmazione per tutto agosto e Cartabianca tornare il 6 settembre. Ma adesso, dopo le pressioni della Berlinguer sul neo direttore dell’approfondimento Antonio Di Bella Filorosso non andrà in onda martedì 30 agosto, per quella che doveva essere la sua ultima puntata, e al suo posto riapparirà dunque Cartabianca.

Insomma, elezioni anticipate e programmi anticipati di conseguenza. Del resto un cambio di rotta del genere non c'era mai stato prima. Mai era successo un fatto così a Viale Mazzini. La tv pubblica ha dato una giustificazione che non convince esattamente gli addetti ai lavori che la definiscono "imbarazzante". La motivazione è la seguente: siccome Filorosso con Zanchini e Roberta Rei, "oltre ai canonici martedì, era andato in onda anche un venerdì, il 15 luglio, per uno speciale chiesto dall’azienda, avrebbe esaurito anticipatamente il numero di puntate previste". E così Bianca Berlinguer si è trovata la strada spianata.