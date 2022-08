Controcorrente, ira della Boldrini: "Insulti vergognosi"

18 agosto 2022 a

A Controcorrente lo sfogo di Laura Boldrini. L'ex presidente della Camera con toni piuttosto accesi ha risposto alla domanda della conduttrice Veronica Gentili sul sessismo nella politica. La Gentili dà subito la parola alla Boldrini: "La faccio parlare perché vedo che già si stava scaldando".

La Boldrini prende la parola e parte con durissimo sfogo: "Guardi, io uno degli ultimi interventi che ho fatto in Aula è stato proprio su questo. Ho stigmatizzato come a livello locale consigliere regionali o comunali vengono attaccate usando la cifra sessista".

Ma non finisce qui. La Boldrini è un fiume in piena: "Lo fanno pubblicamente e senza vergogna". Parole durissime a cui ne seguono altre: "Poi pretendono che tutto torni come prima con delle semplici scuse". A questo punto arriva l'affondo della Boldrini: "Ora, non basta scusarsi per mettere le cose a posto. Ci sono offese terribile, impronunciabili. Io penso che tutta la politica dovrebbe rifiutare tutto questo e prendere seri provvedimenti". Poi il dibattito è proseguito con le parole di Candida Morvillo che ha affermato: "In Italia essere donna a volte è un vantaggio ma spesso può essere uno svantaggio. Il caso delle etichette "moglie di..." è emblematico".