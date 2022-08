Controcorrente, Morelli: "Ma è lei la Azzolina?", asfaltata

20 agosto 2022 a

a

a

Scontro al vetriolo a Controcorrente tra Alessandro Morelli della Lega e Lucia Azzolina scissionista del Movimento Cinque Stelle. I toni si accendono tanto in questa campagna elettorale e di fatto anche in tv gli scontri si fanno sempre più duri. La Azzolina sta facendo il giro deil talk per spargere il verbo di Di Maio con "Impegno Civico". Un partito in caduta libera nei sondaggi che deve fare i conti col rischio elevato di restare fuori dal Parlamento.

M5s, il sondaggio supera ogni incubo (di Conte): dove precipita, cifre-horror

La Azzolina ha tentato di portare acqua al mulino di Di Maio attaccando il centrodestra e Morelli della Lega in diretta tv. Ma la risposta del leghista è diventata virale sui social per il modo in cui è riuscito a zittire l'ex ministro dell'Istruzione. Morelli infatti prendendo la parola ha affermato: "Ma lei è Lucia Azzolina? È quella dei banchi a rotelle?". Parole che immediatamente hanno fatto il giro del web.

"Non funziona in questa veste": Lucia Azzolina polverizza Giuseppe Conte, con una frase

E Matteo Salvini ha condiviso sulla sua pagina Facebook la frase di Morelli accompagnandola con un messaggio: "Ma dopo la gestione folle della scuola e i soldi pubblici sperperati per i banchi con le rotelle (che poi sono stati rottamati), ancora parla?". Insomma la Azzolina ora dà lezioni, ma scorda i suoi disastri al ministero che hanno creato non pochi problemi a milioni di studenti.