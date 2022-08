Bianca Guaccero, "Torno presto": bomba dopo la chiusura di "Detto Fatto"

25 agosto 2022 a

a

a

"Quando mi rivedrete in tv? Presto ve lo prometto!”: Bianca Guaccero ha rassicurato i telespettatori sul suo ritorno sul piccolo schermo. La sua trasmissione, Detto Fatto in onda su Rai 2, non sarà trasmessa a settembre. Il motivo? Com’è noto lo storico programma di tutorial del pomeriggio ha chiuso i battenti dopo ben 10 anni. A seguito della dichiarazione fatta dalla Guaccero sui social, però, pare che la conduttrice tornerà comunque in tv. Anche se non si sa ancora dove e quando.

"Quante ca*** su di me". Le Iene, Bianca Guaccero sbrocca. chi asfalta con una sola frase

La presentatrice tv non si è sbilanciata più di tanto e non ha fornito maggiori dettagli. Dunque non si sa se tornerà con un nuovo programma nelle vesti di conduttrice oppure come attrice in una fiction. Intanto, come si vede dalle foto condivise con i fan su Instagram, la Guaccero si sta godendo le vacanze in totale relax. Prima sarebbe stata in Puglia e poi avrebbe trascorso del tempo in Trentino Alto Adige.

"Ecco cosa penso di lei". Il messaggio alla Guaccero dopo l'addio a "Detto Fatto"

"Alla fine ho portato anche te nei posti che più amo al mondo. Trentino Alto Adige”, si legge in una didascalia a corredo di una foto che la ritrae assieme alla figlia Alice, nata dalla relazione con l’ex marito Dario Acocella. La Guaccero, comunque, è molto attiva sui social. Nelle scorse ore, per esempio, ha stupito tutti con un nuovo look: capelli raccolti e frangia.