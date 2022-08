Pierluigi Pardo, addio calcio: l'impensabile svolta in Rai, cambia tutto

Francesco Fredella 31 agosto 2022 a

a

a

L’indiscrezione è clamorosa: Pierluigi Pardo in Rai. Sembra fatta per lui per la stagione tv 2022/2023. A parlarne è Davide Maggio sul suo sito. E così, il del conduttore e giornalista sportivo viene confermato con l’annuncio del direttore dell’Intrattenimento DayTime Rai, Simona Sala.

Caterina Balivo, "festeggio il mio amante". Si scatena l'inferno

Per anni Pardo è stato volto e voce prima su Mediaset e poi su DAZN (la scorsa estate ha commentato anche il Palio di Siena su La7). Cambia tutto e Pardo arriva in Rai per condurre il nuovo quiz, che andrà in onda il sabato pomeriggio (si intitolerá Ti Sembra Normale). Sempre secondo le prime spifferate, saranno utilizzati sondaggi e interviste che aiuteranno i concorrenti a cimentarsi nell’avventura che sta per iniziare. Un nuovo capitolo destinato a fare rumore sui social, visto che per la prima volta cambia tutto e arriva un giornalista di calcio ad occuparsi di ben altro: intrattenimento. Anche se Pardo non ha mai nascosto che il suo sogno professionale è proprio quello di condurre il varietà.

"Addio dopo dieci anni": colpo al cuore di Milly Carlucci, chi la scarica

E la notizia viene data da Simona Sala, direttrice dell’intrattenimento Day-Time. “Rai 2 -ha sottolineato la, Sala, in occasione della presentazione dei palinsesti- è la rete che cambia di più. Vogliamo un vero e proprio risorgimento” perché ha bisogno che si risvegli per poter superare la soglia del 3,5% di share quotidiano”. Partono tutti i programmi: il 17 ottobre ‘Nei tuoi panni’, condotto da Mia Ceran, il sabato mattina ‘Cook40’, condotto da Alessandro Greco mentre Simona Ventura e Paola Perego ripartono, da domenica 25 settembre, con il loro ‘Citofonare Rai2’, accompagnate da Antonella Elia e Valeria Graci. Confermato ‘I fatti vostri’, giunto alla sua 32/ma edizione, condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi.