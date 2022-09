In Onda, Telese gela Gelmini: "A voi non interessava vincere?"

01 settembre 2022 a

"A voi non interessava vincere?": Luca Telese ha posto questa domanda a Mariastella Gelmini a In Onda su La7. Il conduttore, in particolare, si riferiva all'accordo sfumato tra Azione di Carlo Calenda, partito in cui la ministra è passata dopo l'addio a Forza Italia, e il centrosinistra guidato da Enrico Letta. L'ex azzurra allora ha risposto: "Non funziona così, adesso siamo in una situazione dove si guardano molto i sondaggi; poi però c'è il paese reale. La nostra funzione è quella di dare un'alternativa credibile e forte rispetto alla destra sempre più spostata su Meloni e rispetto a Letta che ha fatto la scelta, legittima ma che noi non condividiamo, di accordarsi con la sinistra massimalista".

"Quando era in Forza Italia si augurava la sconfitta del centrosinistra, adesso?", le ha chiesto poi Telese. E la ministra per gli Affari regionali ha risposto: "Io non ho cambiato mia posizione, io resto liberale, riformista ed europeista, sono i valori nei quali FI, prima di questo sbandamento, ha sempre creduto. Il centrosinistra perde da solo, credo che il Pd stia facendo degli errori che non gli porteranno bene".

Nel dibattito è poi intervenuto il direttore de ilfattoquotidiano.it, Peter Gomez, che rivolgendosi alla Gelmini ha detto: "Lei dice 'vota per me così torna Draghi'. Lui però non parla". "Quando è caduto il governo Conte il Fatto scriveva 'chiediamo a Draghi se è d’accordo a venire qui'- ha risposto la ministra - e quando Mattarella, in un contesto difficile, ha chiesto a Draghi di prendersi la responsabilità, la risposta è stata positiva. Se questa cosa è accaduta già, perché non potrebbe ricapitare? Io non lo tiro per la giacca, però dico - da italiana prima che da parlamentare e da ministro - che gli italiani si sentirebbero più tranquilli se a governare fosse Draghi".