In Onda, Sorgi svela il gioco sporco del Pd: "Letta non è candidato premier"

Marcello Sorgi inchioda il Pd. Intervenendo a In Onda, il talk show di La7 condotto da Luca Telese e Marianna Aprile, ha messo davanti alla cruda realtà dei fatti il vicesegretario del Pd, Beppe Provenzano. Sorgi ha smascherato il bluff del Pd con una domanda secca: "È possibile sapere il nome del candidato premier del Pd?". Nel silenzio generale, la risposta Sorgi se l'è data da solo: "Il Pd finora non ha indicato un candidato premier. Va detto che ad esempio Renzi e Calenda si sono mostrati dispiaciuti per la caduta di Draghi e hanno detto sin dal primo momento che sostenevano l'ex presidente della Bce".

Poi passa al Pd: "Il Pd invece non si è ancora espresso su questo punto. Il Pd non ha detto che vuole chiaramente Draghi premier. E se chiediamo il nome del candidato a palazzo Chigi nessuno sa rispondere".

In effetti nemmeno Letta si è auto-definito candidato premier per il centrosinistra. Nel centrodestra è stata chiarita la regola che chi prende più voti esprime il nome per il premier, a sinistra invece si brancola nel buio e di fatto la domanda di Sorgi smaschera il gioco sporco del Nazareno che corre da solo con Sinistra Italiana ma che dopo il voto è pronto a siglare accordi segreti per restare incollato alle poltrone del governo.