Attilio Romita lascia il Tg1: vita stravolta, ecco cosa andrà a fare

Dal Tg1 al GfVip. Ora potrebbe arrivare anche Attilio Romita, storico mezzobusto del telegiornale Rai. Dopo anni e anni di tv tra notizie e collegamenti, adesso arriva l'intrattenimento. Romita, che ha concluso la sua carriera a Bari alla guida della sede regionale, decide di accettare la proposta di Alfonso Signorini (che l'aveva intervistato su Chi lo scorso anno).

Romita, impettito e sempre elegante, vorrebbe abbandonare quel personaggio per farsi conoscere dal pubblico sotto una veste diversa. Chi ha lavorato a lungo con lui assicura: "Ha una simpatia travolgente". L'indiscrezione legata al suo arrivo viene pubblicata da Alberto Dandolo sempre su Chi.

Romita ha una nuova compagna, che ha ritrovato dopo anni di lontananza: si chiama Mimma. Un'imprenditrice che vive a Bari e che conosceva da molti anni, ma aveva perso di vista. Sembra che grazie al Gf vip possa rimettersi in pista in tv e tornare nei salotti che contano, visto che dopo il Tg1 di lui si sono perse le tracce. A proposito: a Saxa Rubra lo chiamavano "cintura nera del gobbo", vista la sua bravura nella lettura del teleprompeter durante il telegiornale. Poi, pochi sanno, che è un ex campione di pattinaggio. Quindi potrebbe fare il suo ingresso con i pattini a rotelle. Tenetevi pronti.