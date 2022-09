In Onda, Meloni e Salvini divisi a Cernobbio? "Cosa non avete capito": la lezione di Massimo Giletti

04 settembre 2022 a

La puntata di domenica 4 settembre di In Onda - la trasmissione di la7 condotta da Marianna Aprile e Luca Telese - non poteva non partire dal confronto avvenuto tra i principali leader politici a Cernobbio. Ovviamente grande attenzione è stata dedicata a Giorgia Meloni, sempre più proiettata a Palazzo Chigi: si è però anche parlato delle divergenze con Matteo Salvini, ad esempio sul tema delle sanzioni.

“Separati in casa o è il gioco delle parti?”, è la provocazione lanciata da Telese. Massimo Giletti, ospite in studio, ha condiviso la sua opinione a riguardo: “Anziché parlare di rivalità tra destra e sinistra, si va a cercare il dissidio all’interno della stessa coalizione. Questa è una caratteristica solo nostra. Giorgia Meloni ha solo due linguaggi: quando va in tv o agli incontri come Cernobbio usa un linguaggio quasi da statista, molto ‘americana’. Poi quando va nelle piazze, che tra l’altro riempi, ha un linguaggio più radicale”.

Un linguaggio legato al proprio popolo, che è quello che le ha permesso di raggiungere il consenso attuale e di aspirare concretamente a Palazzo Chigi: “Si sa che sono divisi - ha chiosato Giletti - però l’obiettivo della destra è comune, mentre la sinistra non riesce mai a stare insieme, infatti Calenda e Conte se ne sono andati”.