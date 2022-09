Marianna Aprile a In Onda? “Spacco super sexy”: l'sms a Telese in diretta

04 settembre 2022 a

Un simpatico siparietto è andato in scena a In Onda, la trasmissione condotta da Luca Telese e Marianna Aprile. Nel bel mezzo della discussione sul confronto dei leader politici a Cernobbio e sulla campagna elettorale in generale, Telese ha interrotto tutti per dar conto di un messaggio ricevuto da un telespettatore di La7.

“Mi scrivono come faccio a concentrarmi e a condurre con al mio fianco Marianna Aprile, che stasera ha uno spacco super sexy”, ha dichiarato il conduttore. La collega è apparsa a dir poco sorpresa: “Ma siete matti, pensa l’ossessione di alcune persone”. Anche Myrta Merlino, ospite della puntata, è intervenuta: “Ma si vede poco lo spacco”. Dopo questo siparietto la discussione è ripresa ed è stato interpellato anche Massimo Giletti sulle divergenze tra Meloni e Salvini emerse a Cernobbio su diversi temi, come le sanzioni alla Russia.

"Si sa che sono divisi - ha dichiarato - però l’obiettivo della destra è comune, mentre la sinistra non riesce mai a stare insieme, infatti Calenda e Conte se ne sono andati. Giorgia Meloni ha solo due linguaggi: quando va in tv o agli incontri come Cernobbio usa un linguaggio quasi da statista, molto ‘americana’. Poi quando va nelle piazze, che tra l’altro riempi, ha un linguaggio più radicale”.