Giorgia Meloni, De Benedetti la attacca, lei lo smonta: "Riversa astio su di me"

Giorgia Meloni non le manda a dire. Dopo avre ascoltato le parole durissime di Carlo De Benedetti a Otto e Mezzo, il talk show di Lilli Gruber su La7, la leader di Fratelli d'Italia ha risposto per le rime. Per capire di cosa stiamo parlando bisogna fare un passo indietro e sottolineare le parole usate da De Benedetti per descrivere la Meloni: "Meloni è una persona camaleontica, oggi sembra una scolaretta che ha rinnegato tutte le cose in cui credeva. Vogliamo credere alla Meloni del comizio dei camerati di Vox o a quella di questo nuovo incipriamento? La sua storia è molto chiara e delineata". Insomma l'Ingegnere non usa giri di parole e va dritto all'attacco della leder di Fratelli d'Italia. La paura per una sconfitta epocale del centrosinistra alle urne con la conseguente vittoria del centrodestra non fa dormire sonno tranquilli a De Bendetti che ora cerca anche lo spazio in tv per ataccare senza se e senza ma il nemico di turno della sinistra, Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia non si lascia certo intimidire e così su Facebook replica in modo duro: "Anche oggi su tele L7, a Otto e Mezzo dalla Gruber, Carlo De Bendetti riversa tutto il suo astio contro di me e Fratelli d'Italia. Benissimo! Vuol dire che stiamo facendo un ottimo lavoro. Avanti così!". Lo scontro di certo sarà destinato a durare a lungo e da qui al 25 settembre non sono esclusi nuovi duelli che accenderanno questa campagna elettorale.