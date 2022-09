L'Aria che Tira, rissa tra Sorgi-Siri: "Basta scemenze, non vi crede nessuno!"

06 settembre 2022 a

Alta tensione a L'Aria Che Tira - il programma condotto da Myrta Merlino su La7 - tra il leghista Armando Siri e l'editorialista de La Stampa Marcello Sorgi. Al centro del dibattito ci sono le sanzioni alla Russia e la crisi energetica che sta travolgendo l'Occidente.

Da un lato c'è Siri che spiega le ragioni della Lega, dall'altro lato Sorgi che invece critica aspramente il leader della Lega per le sue idee in politica estera. Di fatto la tensione tra i due si accende subito quando il leghista espone il piano della Lega per fermare questa trottola impazzita sui prezzi dell'energia che sta facendo lievitare senza sosta i costi delle bollette.

Sorgi va subito all'attacco: "Un mese fa Salvini stava andando a Mosca con un viaggio pagato dall'ambasciata russa". A questo punto Siri si scatena e attacca in modo chiaro e netto Sorgi: "È falso! Piantatela con queste scemenze, non ci crede più nessuno". Gli animi in studio si sono subito accesi e di fatto la Merlino a stento è riuscita a riportare la calma. Dopo qualche minuto però è tornata la calma e il dibattito è proseguito senza ulteriori scossoni. Insomma una lite passeggera che però ha acceso parecchio gli animi...