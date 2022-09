Domenica In, Mara Venier si innervosisce: "Stiamo lavorando", cala il gelo

11 settembre 2022 a

"Scusi, stiamo lavorando!": Mara Venier non le manda a dire. Durante la prima puntata di Domenica In di questa stagione, la conduttrice si è innervosita quando si è sentito un brusio in sottofondo. E' successo durante l'intervista a Francesca Barra e Claudio Santamaria. Sentendo un rumore indistinto che disturbava la conversazione, zia Mara ha ripreso con durezza il "colpevole". Anche se - come riporta Leggo - non si è capito se si trattasse di una persona del pubblico oppure di uno degli assistenti della trasmissione.

Il baccano si è sentito proprio mentre la Barra stava raccontando un momento delicato della sua vita: "Hanno cercato di sporcare il nostro amore, negli anni non ce l’hanno resa facile questa relazione". A un certo punto la brusca interruzione della padrona di casa, che si è girata per silenziare chi parlava. In studio allora è calato di colpo il gelo e nessuno ha più fiatato.

"Stiamo lavorando!", ha detto la Venier in modo categorico. Poco prima di accogliere Barra e Santamaria, la conduttrice ha intervistato Loretta Goggi e Alberto Matano. Mentre in apertura di puntata ha ricordato che ha raggiunto un record di cui va molto orgogliosa: con Domenica In 2022/2023 sono 14 le edizioni del varietà da lei timonate. Così, ha superato anche Pippo Baudo, fermo a quota 13.