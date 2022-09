Storie Italiane, i timori di Eleonora Daniele per la figlia: "Quando crescerà..."

Francesco Fredella 13 settembre 2022 a

a

a

"Stare in questo studio e raccontare le vostre storie è una gioia immensa": inizia così Eleonora Daniele la decima stagione di Storie italiane su Rai1. La giornalista padovana inaugura una nuova pagina d'Italia e parte la stagione 2022-2023 di Storie italiane occupandosi del Regno Unito e della morte della Regina Elisabetta.

"Ho avuto davvero paura...": l'aggressione che ha sconvolto Eleonora Daniele

Nei giorni scorsi la giornalista è stata intervistata da DiPiù, il magazine diretto da Osvaldo Orlandini, e ha detto: "Sono preoccupata, penso a quando Carlotta crescerà e vorrà avere, come tutti i ragazzi, un profilo social…”. Da due anni Eleonora è diventata mamma, dopo aver sposato Giulio Tassoni. Un lungo amore coronato dalla nascita della piccola Carlotta. "So che non potrò impedirle di usare i social, ma vigilerò e la accompagnerò in questo", dice ancora. Poi un piccolo dettaglio, che svela in questa lunga intervista: "Quando mi vede in tv mi riconosce, si entusiasma e dice: ‘Mamma! Mamma!’, mi emoziono quando me lo raccontano”.

"Mi verrebbe un'ansia incredibile...". Mara Venier, quello che non aveva mai confessato

La carriera di Eleonora Daniele è lunga vent'anni, trascorsi in Rai. La sua prima intervista a Unomattina è datata 2003. “Mi sono fatta valere, ho intervistato Nicoletta Orsomando […] Oggi mi sento ovviamente più matura ma l’entusiasmo è rimasto lo stesso”, ammette nel corso dell'intervista a DiPiù.