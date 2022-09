Antonella Clerici: "Scusate, che stupida...", maxi-gaffe e imbarazzo su Rai 1

12 settembre 2022 a

È iniziata oggi la nuova stagione di È sempre mezzogiorno, il programma condotto da Antonella Clerici su Rai 1. Tra le novità di questa terza edizione c'è il "Gioco della mucca Lola". Allo stesso tempo, però, sono molte anche le conferme: tra i protagonisti storici della trasmissione la chef Antonella, che ha accolto il siciliano Fabio Potenzano per una ricetta dolce a base di uva.

A un certo punto Potenzano ha chiesto ad Antonella di imburrare gli stampini da muffin così come aveva fatto lui con altri. Peccato che la Clerici abbia iniziato a imburrare quelli già imburrati. Subito il cuoco ha ripreso la conduttrice. Che quindi, con un po’ di imbarazzo, ha detto: "Scusate, oh che stupida”. La Clerici, poi, ha notato che gli altri due chef, Lorenzo Biagiarelli e Daniele Persegani, hanno discusso di ballo durante la preparazione di alcune ricette. E così ha rivelato: "Il sogno di Persegani è di andare a Ballando con le stelle”.

Quest’anno, in realtà, a partecipare in veste di concorrente a Ballando sarà Biagiarelli. Questo, secondo la Clerici, avrebbe fatto nascere una gelosia. La Clerici, poi, ha punzecchiato Lorenzo anche perché troverà in giuria la sua fidanzata Selvaggia Lucarelli. “Non so cosa potrebbe succedere. Potremmo rovinare una relazione che funziona”, ha concluso Antonella.