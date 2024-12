Il ladro più fesso di tutti i tempi: resta incastrato nel camino, come prova a liberarsi

16 dicembre 2024 a

Un Babbo Natale rivisitato, ma senza successo. Dagli Stati Uniti è arrivata una notizia davvero curiosa. A Fall River, in Massachusetts, un uomo di 33 anni è rimasto incastrato nel camino di un'abitazione. Solo che non stava portando dei regali di Natale ai bambini. Al contrario, il suo obiettivo era svaligiare casa: ergo, portarsi via tutto. Ma il suo piano non ha avuto successo.

Come detto, l'uomo è rimasto incastrato nel camino mentre cercava di scappare dalla polizia. Doveva trattarsi di un efficace nascondiglio, ma invece si è rivelata una trappola perfetta. Così il fuggito ha dovuto addirittura chiedere l'aiuto delle forze dell'ordine. Gli stessi che lo stavano inseguendo. L’allarme è stato lanciato da un passante, insospettito dalla presenza di due persone sui tetti delle case. Gli agenti intervenuti hanno inseguito i sospettati, ma mentre uno dei due è riuscito a dileguarsi, il 33enne ha scelto di nascondersi in una canna fumaria, non l’avesse mai fatto.

Per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno dovuto rimuovere alcuni mattoni dal camino. Dopo l'operazione, l'uomo è stato trasportato in ospedale per ricevere le cure mediche. Subito dopo è stato arrestato con l'accusa - tra l'altro - di possesso di stupefacenti. Niente lieto fine.