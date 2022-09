Giorgia Meloni, Caterina Balivo: "I vip che la criticano? Paracu***"

09 settembre 2022 a

E dopo tante critiche, ecco che c'è chi prende le difese di Giorgia Meloni. Caterina Balivo, a breve su La7 con il suo nuovo programma Lingo, non le ha mandate a dire. Destinatari quei personaggi alla Elodie, Giorgia, Loredana Bertè e Vanessa Incrontrada: "È da parac*** dire quello che ti spaventa. Perché non dici quello che ti interessa? Perché non dici per chi voti e perché? Preferirei che se ti esponi mi dici chi voti e non chi non voti", tuona raggiunta da TvBlog. La conduttrice ex Rai, infatti, non ha alcuna intenzione di fare politica: "Sinceramente - promette - non lo farò, non ritengo sia il momento giusto di farlo. Ho lavorato per tanto tempo in Rai e lì la richiesta di non esporsi politicamente è esplicita: non si usa il mezzo pubblico per esporre una tua idea. Giusto. A meno che non si faccia l’opinionista".

Per questo la Balivo si limiterà a invitare i cittadini a presentarsi alle urne: "Se potete, andate a votare. Anche se non capisco perché non si possa votare nella città in cui si è domiciliati – sarebbe un vantaggio economico, ma anche in termini di ecosostenibilità, un tema che mi è molto caro da sempre – oppure da casa. Sai quanti soldi risparmieremmo? Alcune cose in questo Paese non mi tornano. E su questo nessuno può mettermi il bavaglio".

La conduttrice si prepara dunque a una novità con il suo ingresso nella rete di Urbano Cairo. Eppure per lei non tutto è così nuovo, come Enrico Mentana: "Ci conosciamo da molto tempo, ci siamo visti alla presentazione dei palinsesti di La7. La sua ironia mi colpisce sempre tanto, eravamo seduti vicini in quell’occasione". Lingo infatti farà da traino dell’edizione serale del tg di Mentana, un'importante responsabilità.