Meteo, Mario Giuliacci: "Questa novità potrebbe non piacervi, accadrà a Natale"

Manca sempre meno a uno dei periodi più belli e più amato dell'anno. Natale è alle porte, e con esso anche le vacanze e le feste. Milioni di italiani si stanno già organizzando per decidere dove e con chi passare il 24 e il 25 dicembre. Ma, stando a quanto riporta il colonnello Mario Giuliacci nel suo sito meteogiuliacci.it , ci sarà una sorpresa che potrebbe non piacere. Di che si tratta? Scopriamolo insieme.

Ebbene, secondo l'esperto del meteo a Natale potrebbe scendere la neve. Già nel fine settimana (sabato 21 e domenica 22 Dicembre) l’arrivo di correnti fredde dal Nord Europa alimenterà nuovamente la ciclogenesi mediterranea. Questo porterà a nuove nevicate, questa volta a quote più elevate, mantenendo un quadro climatico rigido. In questo modo potremo finalmente trascorrere una Natale sotto la neve. Come nei film.

Al momento, però, le temperature - ancora al di sotto della media stagionale di circa 1-2°C - continuano a conferire un'atmosfera tipicamente invernale. Ma senza ovviamente eccessi di rigidità. Dopo le recenti nevicate che hanno imbiancato sia le Alpi che gli Appennini a quote relativamente basse, si prevede una momentanea pausa, dove la fusione nevale potrebbe però incentivarsi, a causa del caldo in quota.