PiazzaPulita, Formigli demolito da Meloni e Del Debbio: giovedì sera...

La coppia formata da Giorgia Meloni e Paolo Del Debbio fa il botto. Dritto e Rovescio, in onda giovedì 15 settembre con la leader di Fratelli d'Italia in studio, porta a casa 1.025.000 spettatori con l’8,5 per cento. L'intervista alla Meloni è un vero proprio successo, tanto da superare il competitor su La7: PiazzaPulita. La trasmissione di Corrado Formigli, che più volte ha chiesto la presenza della Meloni in studio, registra infatti 713.000 spettatori con uno share del 6.2 per cento.

Complice, riporta Il Tempo, la sintonia tra il conduttore di Rete 4 e la deputata. Quando Del Debbio la intervista - si legge - "il tono di voce è morbido. È dinamico. Lo si vede. Che gli piaccia l'intervistata appare evidente. Le domande gli escono fluide e con tono conviviale. Non servono convenevoli tra i due, la stima è reciproca e consolidata nel tempo".

Oltre alla politica, non mancano momenti di commozione. Il picco emotivo viene raggiunto quando la regia manda in onda una foto di madre e figlia mano nella mano. "Sarà difficile - commenta la Meloni - ma insieme siamo pronte a percorrere i sentieri che la vita ci vorrà regalare". E così, ecco che il programma di Del Debbio acchiappa i telespettatori, registrando con la leader di FdI il record stagionale di ascolto.