L'aria che tira, Parenzo: "Isolare il bast***", il raptus sconvolge Myrta Merlino

Claudio Brigliadori 17 settembre 2022 a

«Meno male che Letta e Meloni sull'isolare il bast***, cioè il dittatore Putin, hanno la stessa posizione». Forse intendeva fare il pompiere e spegnere almeno in parte questa campagna elettorale incendiaria, ma di sicuro David Parenzo, con la sua pacatissima espressione, ha agitato e non poco Myrta Merlino, costretta a redarguirlo in diretta. Ospite a L'aria che tira su La7, il conduttore della Zanzara e di In Onda sfodera la vanga: «L'Eni ha fatto sapere che i soldi che darà allo Stato salgono da 550 milioni a 1,4 miliardi di euro, questi sono i nuovi extraprofitti. C'è una grande truffa che viene raccontata in campagna elettorale, chi non vuole un'Europa unita e con più potere truffa i cittadini italiani». Il tema è quello delle sanzioni contro la Russia, che stanno mettendo in ginocchio soprattutto gli italiani e le piccole e medie aziende, devastate da export bloccato e soprattutto bollette di gas e luce da centinaia di migliaia di euro nei casi peggiori.

Di fatto, un cappio che si stringe settimana dopo settimana fino a strangolare imprenditori e dipendenti. Secondo Parenzo, ovviamente, le uniche forze politiche a essere nel giusto e che stanno facendo qualcosa sono quelle appartenenti al centrosinistra.

In collegamento c'è il calabrese Pippo Callipo, il "re del tonno" costretto perla prima volta a bloccare la sua fabbrica proprio per far fronte al dramma energia. «Lo vedo molto commosso», commenta la Merlino in studio. «L'alternativa però non è dire "evviva Putin, ci arrendiamo" - ribatte Parenzo -. L'alternativa non è dire no alle sanzioni, non può essere questa la via». La Merlino tira per la giacchetta il suo ospite: «No, però bast***...». «Isolare il bast***...», ribadisce Parenzo allargando le braccia come dire «cosa volete da me». Lui in fondo l'elmetto se l'era messo ben prima di questa campagna elettorale e il gergo bellico gli calza a pennello. Basta cambiare nemico.