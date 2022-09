Ylenia Carrisi, la confessione di Romina Power: "Soltanto oggi..."

19 settembre 2022 a

Romina Power è stata ospite a Verissimo, la trasmissione di Canale5 condotta da Silvia Toffanin. Con lei c’erano anche le figlie Cristel e Romina, che hanno ammesso di riuscire finalmente a ricordare Ylenia, scomparsa nel 1993 a New Orleans, in America, quando aveva soltanto 23 anni. Una vicenda che le ha segnate profondamente, ma che sono riuscite a metabolizzare con l’aiuto del tempo.

“Non è tanto la forza, perché è una ferita che rimarrà per sempre abbastanza aperta ed esposta - ha dichiarato Romina Carrisi - io ci tengo a parlarne adesso, perché ogni anno in Italia spariscono seimila ragazze che, a loro volta, hanno una famiglia”. L’altra sorella, Cristel, ha sottolineato l’importanza di lasciare andare: “A un certo punto devi fare pace con il fatto che ognuno ha un suo destino”. Tornando invece alla Power, nel salotto di Verissimo ha annunciato di essere tornata a vivere stabilmente in Italia, tra l’altro dopo aver dovuto fare i conti con alcuni problemi di salute.

“Sono in fase di recupero - ha svelato - per i problemi al ginocchio. Non riuscivo più a camminare, mi sono operata quest’anno. La riabilitazione è molto lenta e dolorosa. Non è una passeggiata, la gente a casa mi capirà. Ma piano piano sto recuperando”.