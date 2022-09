L'aria che tira, Bersani: "Perbacco", come sbrocca sul reddito di cittadinanza

21 settembre 2022 a

Pier Luigi Bersani è intervenuto in collegamento a L’aria che tira, la trasmissione di La7 condotta da Myrta Merlino. La prima questione che gli è stata posta è quella del reddito di cittadinanza: la misura contro la povertà sulla qualche Giuseppe Conte sta costruendo la risalita del Movimento 5 Stelle, che si candida a sparigliare le carte alle elezioni del 25 settembre, almeno al Sud.

“C’è in tutti i paesi d’Europa - ha sottolineato Bersani - con la povertà che aumenta finiamola lì, perbacco. Se c’è da migliorarlo lo miglioriamo, ma non mettiamoci in testa di tirarlo via, per l’amor di Dio. I poveri esistono, non è che stanno tutti sulla poltrona”. Anzi, negli ultimi anni sono addirittura aumentate le persone che vivono in stato di povertà assoluta: da 5 a 7 milioni. Poi la Merlino ha mandato in onda una clip di Diego Bianchi che intervista Francesco Guccini, con quest’ultimo che vorrebbe Bersani al posto di Enrico Letta.

“Stiamo facendo le cose assieme - ha assicurato l’ex segretario dem, impegnato in campagna elettorale nonostante abbia scelto di non candidarsi - l’unica cosa che vorrei è che Letta dicesse che questa lista che abbiamo fatto assieme con generosità è la premessa e la promessa di un percorso nuovo della sinistra di governo”.