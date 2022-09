Controcorrente, Michele Santoro: "Schifo, cosa farò domenica"

22 settembre 2022 a

Michele Santoro scatenato a Controcorrente. Nel corso dell'ultima puntata del talk show di Veronica Gentili, il teletribuno ha affrontato diversi temi: dal voto di domenica 25 settembre alla guerra in Ucraina. Santoro prima di parlare delle sue intenzioni di voto ha voluto mandare un messaggio al leader dei 5s: "Mi auguravo che Conte si facesse carico di un miglioramento complessivo della politica, ma così non è stato". Poi parla del voto che vedrà più di 50 milioni di italiani alle urne tra qualche giorno, un voto decisivo per il futuro del Paese.

E così Santoro spiega cosa farà il 25 settembre: "Alle precedenti elezioni ho votato ma 'lo schifo' non è migliorato, ora avremo un Parlamento che sarà il concentrato della schifezza. Domenica non andrò a votare, sono contro a come si sta sostenendo la guerra in Ucraina".

Insomma Santoro si schiera subito sul fronte dell'astensionismo. Una scelta che di certo stupisce. In passato Santoro era stato vicino alla sinistra per poi approdare dalle parti di Grillo. Ora a quanto pare ha scelto di restare a casa. Di certo, anche per lui, l'eventuale vittoria del centrodestra sarà difficile da digerire.