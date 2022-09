Enrico Mentana, "centrosinistra al 44%": dati sbagliati, cala il gelo

26 settembre 2022 a

a

a

Momento di imbarazzo durante la "Maratona Mentana" per il voto del 25 settembre. Nel corso della notte il direttore di Tg La7 ha mostrato alcune grafiche con le proiezioni per Camera e Senato del risultato elettorale. E di fatto in un frangente è apparsa una grafica che dava il centrosinistra al 44 per cento e il centrodestra al 26 per cento. Un errore madornale dato che il centrodestra ha vinto le elezioni e in tutte le proiezioni veniva dato al 44 per cento. Mentana si è subito reso contro dell'errore e con qualche imbarazzo ha affermato: "Scusate, fermiamoci un attimo, c'è un errore evidente".

Poi ha aggiunto: "Io questo cartello lo farei sparire subito". Poi una battuta: "Forse qualche nostalgico delle vittorie del centrosinistra ha voluto farci uno scherzo". Dopo qualche secondo la schermata è stata corretta con il risultato esatto che dava il centrodestra al 44 per cento e il centrosinistra al 26 per cento.

Insomma una svista che ha creato qualche istante di imbarazzo allo stesso Mentana che però rapidamente ha rimediato all'errore della regia. Chissà cosa sarà successo dietro le quinte subito dopo il break pubblicitario: le sue sfuriate sono famose...