Enrico Mentana sfida i limiti umani: quanto dura la Maratona su La7

Poche ore a domenica 25 settembre, il gran giorno, il giorno del voto, elezioni politiche, l'Italia (sotto la pioggia) chiamata a rinnovare Camera e Senato. Un voto attesissimo, soprattutto dal centrodestra, che si gioca un'opportunità clamorosa, che non si presenta - con discreta approssimazione - dal lontano 2008.

E, ovviamente, non può esserci elezione - soprattutto se così importante e sentita - senza la Maratona su La7 di Enrico Mentana. Dunque, Maratona sarà. Ma questa volta, per questa grande occasione, Mitraglietta sfida i limiti umani. L'annuncio arriva direttamente dal suo profilo Instagram, dove annuncia: "Maratona elezioni 22 ore non stop da domenica alle 22 a lunedì alle 20". Insomma, 22 ore di Maratona Mentana. Probabilmente, si attenta ad ogni record.

In risposta al post, ecco il commento dell'account ufficiale del TgLa7, di cui Mitraglietta è direttore: si limita all'emoticon di una fiamma. Direttore infuocato, insomma. E ancora, ecco il commento del telecronista Pierluigi Pardo: "Sì, ma poi non è che fai condurre il Tg delle 20 a qualcun altro... un po' di impegno per favore", scrive con ironia, aggiungendo l'emoticon della risata a crepapelle. Ma di ancor più strepitosa c'è la risposta di Mentana a Pardo: "Secondo te?". Già, alla Maratona aggiungiamoci anche la mezz'ora abbondante del TgLa7: il totale, minuto più minuto meno, è di 22 ore e trenta minuti.