L'aria che tira, Fausto Bertinotti: "Meloni premier? Fine della storia"

27 settembre 2022 a

a

a

Fausto Bertinotti è intervenuto in collegamento a L’aria che tira, la trasmissione di La7 condotta da Myrta Merlino, per analizzare la vittoria del centrodestra guidato da Giorgia Meloni e soprattutto la sconfitta nettissima del centrosinistra e del Pd in particolare. “Provo un effetto non piacevole - ha esordito - quello di considerarmi il sopravvissuto a una storia politica finita”.

"Le ho cantate alla Meloni". E la Meli deride Michele Emiliano | Video

“Siamo a un passaggio drammatico della sinistra - ha proseguito - questo è il quadro di una crisi profonda della politica. Abbiamo un andamento elettorale che mostra innanzitutto la crisi della democrazia rappresentativa: solo il 64% ha votato, è impressionante, è un dato che parla di una difficoltà strategica di fondo della democrazia rappresentativa. Poi c’è la disaffezione alla politica, la peggior campagna elettorale di tutto il dopoguerra, la crisi economica e sociale che morde in maniera drammatica ed esplosiva. Il partito della Meloni ha vinto nettamente e legittimamente lei diventerà presidente del Consiglio”.



"Meloni premier, passaggio drammatico per il Pd". Guarda il video di Bertinotti a L'aria che tira





"Lo crede davvero?". Friedman da record, azzoppa già Bonaccini: gelo a La7 | Video

“Bisognerebbe far notare - ha sottolineato Bertinotti - che il prossimo premier sarà espressione di una forza politica erede di forze che non erano presenti alla stesura della Costituzione. Entriamo in un’Italia a-fascista. E poi c’è la drammatica scomparsa della sinistra, ma anche del centrosinistra di marca prodiana, il cui perno era il Pd che oggi è il più in crisi di tutti, è un partito che non ha più una ragione di esistenza”.