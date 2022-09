Striscia la Notizia, Siani si sfoga: "Piatto a tavola", cosa ha detto dopo il voto

28 settembre 2022 a

A Striscia la Notizia Alessandro Siani si scatena. Il conduttore durante l'ultima puntata del tg satirico ha preso la parola per recitare un monologo ironico ma che ha stupito il pubblico. Un monologo dal sapore politico che ha fatto parecchio discutere sui social.

Siani infatti ha voluto fare il punto sul dopo-voto e soprattutto sulla situazione economica del Paese. Il caro bollette e l'inflazione al centro del suo monologo. "Qui ci si lamenta per l'astensione, ebbene presto ci asterremo dal portare i nostri figli al cinema o in vacanza perché non ce lo potremo più permettere", afferma Siani.

Poi la stoccata più pesante: "Non ci sono più i soldi per mettere un piatto a tavola e noi ci preoccupiamo della lavastoviglie, questo è il vero problema degli italiani", ha aggiunto. Insomma un'accusa pesante che alza il velo sulla condizione economica del Paese con le famiglie che devono fare i conti per arrivare alla fine del mese schiacciate da una inflazione senza freni e soprattutto da un costo dell'energia che è fuori da ogni logica. Spetterà al nuovo governo prendere provvedimenti immediati per mettere un freno a questo tsunami che sta travolgendo le nostre tasche.