Michela Vittoria Brambilla torna in tv, sempre "Dalla parte degli animali"

È riconfermato il ritorno di Michela Vittoria Brambilla con la sua trasmissione, che s'intitola "Dalla parte degli animali", e andrà in onda alle 9:38 su Rete 4. Riparte il carrozzone della trasmissione più animalista della tv italiana. Da domenica 2 ottobre, infatti, ritorna Dalla parte degli animali – format ideato e condotto dall'onorevole Michela Vittoria Brambilla – che, ancora una volta, si impegnerà a cercare casa agli animali abbandonati. Con servizi d’attualità e rubriche, il programma che andrà in onda ogni domenica, alle ore 9:38, su Rete 4, arriverà in tutte le case italiane per promuovere le adozioni, combattere la piaga del randagismo e diffondere la cultura del possesso responsabile. In ogni puntata, saranno proposte cinque adozioni, con immagini e storie degli amici a quattro zampe che cercano una nuova famiglia.

Anche quest’anno, al fianco della Brambilla ci sarà un’aiutante molto speciale: la figlia Stella, con cui la conduttrice condivide la stessa passione per gli animali e l’obbiettivo di difendere le specie meno tutelate. Il format, a cura di Carlo Gorla, per la regia di Fabio Villoresi, è realizzato in collaborazione con la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (LEIDAA).