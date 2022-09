Striscia la Notizia, "calci e pugni": aggressione-choc, Laudadio in ospedale

Francesco Fredella 28 settembre 2022 a

Finisce male per Max Laudadio, storico inviato di Striscia la notizia. Da sempre attento alle tematiche più sensibili, da sempre vicino ai deboli. Lotta contro le ingiustizie armato di telecamera e microfono. L'inviato di Striscia è stato preso a calci, pugni e bastonate durante una registrazione. Tutto è accaduto a Varese, dove Max si trovava per indagare su un parcheggio: pare che i gestori abbiano intascato soldi annullando i ticket dei clienti. Così, è partita un'inchiesta di Striscia con Laudadio presente sul posto.

“Appena arrivato, la gestrice ha cominciato a insultarmi e minacciarmi. Poi ha chiamato il fratello, che senza proferire parola è partito con una scarica di pugni e calci contro di me e poi contro l’operatore, a cui ha sbattuto violentemente la testa contro il muro”, ha detto l’inviato. “Il colpo di grazia l’ha dato la signora, che mentre eravamo “impegnati” con il fratello è tornata e con un bastone di metallo e ha rotto il naso all’operatore. Per fortuna, è arrivata la polizia, che ha preso i documenti di tutti e che speriamo dopo questo episodio avvii un’indagine, dato che l’anno scorso era finito tutto in un nulla di fatto”, ha concluso.

Purtroppo, non è la prima volta che un inviato di Striscia la notizia si trova di fronte a situazioni del genere: spesso è capitato a Vittorio Brumotti, altro eroe tra gli inviati del Tg satirico di Antonio Ricci, di essere attaccato duramente.