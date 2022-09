L'aria che tira, Ascani e l'insulto a Salvini: "Perché mi preoccupa molto"

30 settembre 2022 a

Anna Ascani non fa mea culpa. Dopo la batosta clamorosa che ha preso il centrosinistra e il Pd alle Politiche del 25 settembre, l'esponente dem non fa certo autocritica. Anzi, il Pd prosegue nella sua campagna d'odio sul centrodestra cercando di minare la compattezza della coalizione. E così anche la Ascani si allinea alle balle che circolano in questi giorni su presunti dissidi tra la leader di Fratelli d'Italia e il leader della Lega per i posti da ministro nel governo.

Proprio la Meloni ha smentito più volte le ricostruzioni fantasiose de LaStampa e di Repubblica ed è intervenuta anche oggi: "Non credete alle bugie che stanno circolando. Dopo fallimentari gestioni come quella di Speranza&Co., vi assicuro che stiamo lavorando a una squadra di livello che non vi deluderà". Ma per la Ascani questa parole non contano nulla, la dem ha infatti versato odio su Salvini a l'Aria che Tira: "Mi preoccupa molto che per Matteo Salvini il problema sia il suo ruolo al Viminale o altrove e non le bollette".

Scorda che il leader della Lega, non da adesso ma da settimane, è in prima linea per trovare una soluzione rapida a questa strage sociale che si sta abbattendo sulle tasche degli italiani. Salvini ha proposto diverse soluzioni tra cui anche uno scostamento di Bilancio che è stato al centro del dibattito politico. Ma la Ascani fa finta di non sapere...