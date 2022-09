Pomeriggio 5, D'Urso sconvolta: "Mi ha drogato. Sono svenuto e..."

Francesco Fredella 30 settembre 2022 a

Una storia raccapricciante. La confessione di un uomo a Pomeriggio 5 fa venire la pelle d'oca. In diretta su Canale 5 un uomo di Napoli racconta di essere stato drogato con il caffè. Barbara d'Urso indaga su un nuovo caso e intervista un uomo dal letto d'ospedale. “Mi ha dato un caffè… E dopo averlo bevuto ho perso conoscenza, mi ha drogato. Non ho capito più niente… Nel dormiveglia ho visto che mi ha tolto gli anelli dalle dita…”, dice.

La d'Urso resta senza parole. E dice: “Potevi anche sbattere la testa quando hai perso i sensi… Dai, non mollare. “Appena starai meglio ed io avrò un po’ più tempo ci vediamo a Napoli per andarci a bere un caffè insieme…”. L'ospite con le lacrime agli occhi risponde di essere pronto. Una brutta avventura, una storia terribile che ha coinvolto quest'uomo. Ha rischiato di morire. “Sei una grande donna…”, dice alla d'Urso in collegamento. E lei lo ringrazia: “Io ci metto sempre il cuore nelle cose…Che piaccia o no…”.

Nella seconda parte di Pomeriggio 5, invece, si para di diete. E c'è Emanuela Aurizi, che in diretta dice: “La pancia mi sta creando problemi a livello funzionale. Per lavarmi mi sono slogata un polso per alzare tutta la massa dell’addome". La d'Urso resta senza parole e tuona: “Ma stai scherzando?”. Presto sarà operata dal prof. Lorenzetti.