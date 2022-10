Striscia la notizia, bomba sulla Rai: "Perché può perdere il Festival di Sanremo"

01 ottobre 2022 a

La Rai potrebbe perdere il Festival di Sanremo. La bomba è di Striscia la notizia e del suo inviato Pinuccio, mezzobusto dell'immaginario Rai Scoglio 24 sempre molto puntuto quando si parla di viale Mazzini e delle magagne della tv pubblica.

L'evento dell'Ariston è senza ombra di dubbio l'evento mediatico più importante dei palinsesti Rai, ma non è solo una gara musicale. "Potrebbe diventare anche una gara d'appalto - ironizza Striscia, ma non troppo -, perché in teoria Sanremo dovrebbe essere assegnato con un bando a cui potrebbero partecipare tutte le emittenti interessate. E di conseguenza la Rai potrebbe perdere uno dei suoi programmi di puntissima".





Lo scorso anno, ricorda Pinuccio, l'Afi - Associazione fonografici italiani ha chiesto al Comune di Sanremo co-organizzatore del Festival insieme alla Rai alcuni documenti relativi alla kermesse. "Il Comune non glieli ha dati e l'Afi ha fatto ricorso al Tar. La sentenza, pur non pronunciandosi direttamente nel merito della messa a bando del concorso, ha messo in campo alcuni principi che spingono verso questa ipotesi - sostiene l'avvocato Fabio Dell'Aversana, presidente Siedas -. L'Europa spinge verso il miglior operatore e la migliore offerta e dunque il Comune potrebbe mettere a bando il Festival".