Striscia la Notizia, "che hai fatto?": Argentero con la valigia, choc in studio

Un ingresso insolito per Luca Argentero a Striscia la Notizia. L'attore, che conduce il tg satirico di Canale 5 insieme ad Alessandro Siani, è entrato nello studio della trasmissione con una valigia nera. Sorpreso, il collega gli ha chiesto: "Ma che hai fatto?". "Sto partendo", ha risposto lui. "Questo significa che eri anti? O sei pro?", ha chiesto l'attore napoletano, probabilmente riferendosi in modo ironico all'esito delle elezioni di domenica 25 settembre.

Argentero, però, ha replicato: "No, macché. Non so se te lo ricordi ma questa sera purtroppo è la mia ultima puntata a Striscia". E infatti dopo di lui, stando alle anticipazioni di Davide Maggio, dovrebbe arrivare Vanessa Incontrada, che resterà dietro il bancone del tg satirico fino al 22 ottobre 2022. "E allora signori un applauso ancora più forte per Luca Argentero", ha detto Siani, rivolgendosi al pubblico presente in studio. Prima di accogliere Argentero, l'attore aveva anticipato i temi della serata a Striscia, tra cui il caro bollette, i metodi per risparmiare acqua e la fine dell'obbligo per l'uso della mascherina.

Luca Argentero a Striscia la Notizia, il video

Per quanto riguarda i futuri conduttori di Striscia la Notizia, invece, sempre sul sito di Davide Maggio si legge che dopo Siani-Incontrada ci saranno Roberto Lipari e Sergio Friscia dal 24 ottobre al 10 dicembre; Ezio Gregio ed Enzo Iacchetti dal 12 dicembre all’11 febbraio; Roberto Lipari e Sergio Friscia di nuovo dal 13 febbraio all’11 marzo; Gerry Scotti e Francesca Manzini dal 13 marzo al 1 aprile e infine Gerry Scotti e Michelle Hunziker dal 3 aprile al 10 giugno 2023.