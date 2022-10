Tu si Que Vales, la foto dell'attentato a Maria De Filippi: choc in diretta

02 ottobre 2022 a

Un momento toccante e a Tu si Que Vales. Maria De Filippi torna indietro nel tempo. Un illusionista nel corso dell'ultima puntata le ha mostrato una foto dell'attentato subito da lei e da Maurizio Costanzo nel 1993 in via Fauro a Roma. Un attentato mafioso da cui la coppia, per fortuna, è uscita illesa.

"Sono un viaggiatore nel tempo" dice l'illusionista spagnolo Antonio, che ha sfidato giudici. E aggiunge: "Siccome so che non ci crederete ve lo dimostrerò". A questo punto guarda Maria De Filippi: "Vorrei pensassi a un ricordo speciale per te, che ti ricordi esattamente quando è successo". La replica è immediata "È' successo alle 9.35, il 14 maggio del '93", riferendosi a quella tragica data che ha segnato per sempre la sua vita. "Cosa succedeva in quel ricordo?", chiede l'illusionista, "Scoppiava una bomba", si limita a dire la De Filippi, senza spiegare cosa è successo davvero in via Fauro.

A questo punto l'illusionista prende una foto che mostra proprio un momento dell'attentato. E dietro lo scatto c'è proprio la data della bomba di via Fauro. La DeFilippi è rimasta senza parole e di fatto lo stupore in studio è stato generale con gli altri giudici rimasti colpiti dal gesto dell'illusionista.