Adriana Volpe, c'è un uomo nel letto: finisce nel peggiore dei modi

Francesco Fredella 03 ottobre 2022 a

a

a

A Scherzi a parte arriva pure Adriana Volpe. Ma tutto finisce male, nel peggiore dei modi. Volete sapere cosa è accaduto? La Volpe incontra Patrick nella hall dell’hotel e con lui si dirige a una festa. Alla guida dell’auto c'è uno spasimante della Volpe che continua in modo eccessivo. E quando chiede ad Adriana se fosse sposata, lei risponde con un secco: “Ero”, riferendosi alla fine del matrimonio con Roberto Parli. Richard, il driver, lascia i due clienti al party e torna in albergo. Mette uno smoking e si dirige in camera di Adriana infilandosi nel letto.

"Si dice che...". Volpe "silurata" si vedica di Signorini? Dove potrebbe andare dopo il Gf Vip

Solo a notte fonda, quando la Volpe torna in hotel scopre quelle che è successo. La Volpe sente una lirica, è Richard che canta. E dopo un po' cerca di fuggire dalla stanza, ma viene bloccata da fuori da un uomo in evidente sovrappeso vestito da lottatore di sumo.

"Il serpente..." Adriana Volpe-Sonia Bruganelli, volano parole grossissime

“Come c***o sei entrato? Fermo là", urla la Volpe cercando di intimidire l'uomo. Poi prende un vaso di fiori e glielo tira addosso, senza centrarlo. Ne prende un altro, colpisce in pieno in visto l'uomo che svela lo scherzo. “Sono mortificata”, dice la Volpe. Sembra essere davvero spaventata per quello che è successo.